RODO szkolenia - Warszawa najlepszym miejsce na zdobycie wiedzy.

Nowelizacja z dnia 4 maja 2019 roku - RODO wymusza na pracodawcach zmiany w systemie zbierania i przetwarzania danych pracowników i kandydatów zgodnie z najnowszymi wymogami w tym zakresie. Brak wdrożenia nowych reguł systemu może skutkować poważnymi karami finansowymi i pociągać za sobą odpowiedzialność prawną. Zdobycie najnowszej wiedzy w tym zakresie pomoże w szybki i efektywny sposób przygotować krok po kroku cały proces zmian w firmie. RODO szkolenia - Warszawa - sprawdziliśmy, gdzie najlepiej zapisać się na takie szkolenie.

Czas na szybkie zmiany

Nowelizacja wprowadza nowe przepisy do ponad 160 aktów prawnych, czym już zyskała w mediach miano Wielkiej Nowelizacji. W ustawie nie ma przepisów przejściowych, dlatego zmiany jakie muszą wprowadzić pracodawcy muszą być natychmiastowe. Nie ma tutaj marginesu błędu, ponieważ kary za złe wdrożenie nowej ustawy są wysokie. Szybkie zdobycie wiedzy na temat wprowadzonych zmian jest tutaj kluczową kwestią dla wszystkich pracodawców.

RODO szkolenia- Warszawa. Na co zwrócić uwagę?

Szkoleń jest wiele, ale nie każde będzie na tyle dobre, aby pracodawca mógł bez wahania wprowadzać nowe zmiany w swojej firmie. Warto zatem zwrócić uwagę na doświadczenie prelegentów i opinie danych szkoleń/kursów w Internecie. Profesjonale podejście do tematu prawa jest tutaj kluczowe. Merytoryczny opis szkolenia RODO pozwala ocenić w pewnym stopniu, co dana firma szkoleniowa jest w stanie Nam zaproponować. Warto zwrócić uwagę, czy materiały edukacyjne będą udostępnione uczestnikom szkolenia do domu, i czy będzie możliwość podzielnia się swoją wiedzą/ spostrzeżeniami na otwartym panelu dyskusyjnym.