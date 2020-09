 Zamówienia publiczne a koronawirus. Zmiany zasad prawnych

Zamówienia publiczne a koronawirus. Co warto wiedzieć?

Czas pandemii i koronawirusa wywrócił wielu osobom świat do góry nogami. Wiele firm zaczęło mieć kłopoty, a cała gospodarka dużo na tym traci. Wszystko to odbija się także na zamówieniach publicznych. Jeśli zajmujesz się tym na co dzień warto przeczytać ten artykuł! Zamówienia publiczne a koronawirus zostały omówione przez ekspertów w grupie ApexNet!