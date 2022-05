Doradztwo w zakresie zamówień publicznych - czy jest konieczne?

Zamówienia publiczne to nic innego jak odpłatna umowa zawarta między zamawiającym ( administracja rządowa, jednostki samorządu terytorialnego) a wykonawcą ( podmiot oferujące swoje usługi, towary). Same w sobie są sformalizowane i podlegają przepisom zawartym w Ustawie z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych. Zapisane są w niej zasady dotyczą zawierania umowy i kontroli udzielania zamówień. Firmy i organizacje, które mają już doświadczenie w tego typu przetargach nie potrzebują pomocy. Natomiast doradztwo w zakresie zamówień publicznych jest konieczne dla podmiotów, które mają problemy z tego tupu dokumentacjami.

Co obejmuje doradztwo w zakresie zamówień publicznych?

Doradztwo w zakresie zamówień publicznych obejmuje wiele aspektów. Podczas indywidualnych konsultacji możesz poprosić o audyt postępowań, weryfikację dokumentów, pomoc przy opracowaniu Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej. Jeśli jesteś Zamawiającym to możesz poprosić o sprawdzenie poprawności i kompletności oferty czy uzyskać informacje na temat pisania wniosków do Prezesa UZP dotyczących stwierdzenia nieważności zawartej umowy. Decydując się na doradztwo w zakresie zamówień publicznych stwórz wcześniej listę pytań i tematów, które chciałbyś poruszyć na konsultacji. Jest to ważne, aby uniknąć sytuacji, w której wykupisz taką usługę i okaże się, że nie rozwiąże ona twojego problemu.

Czym się kierować przy wyborze usługi?

W zamówieniach publicznych czas ma wielkie znaczenie, dlatego wybierając doradztwo w zakresie zamówień publicznych, upewnij się, że dana firma pracuje szybko i sprawnie. Ważne jest to, abyś dostawał odpowiedź tego samego dnia, w którym pytasz. Sprawdź czy przedsiębiorstwo oferujące tego typu usługi jest doświadczone i czy posiada wykwalifikowanych ekspertów. Najlepiej korzystać z usług on-line - zaoszczędzisz czas i pieniądze.